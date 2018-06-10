Открытое горение на складе цеха с пенопластом в Стерлитамаке ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе цеха с пенопластом в Стерлитамаке. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Башкирия, пожар локализовали в 11:40 по местному времени и открытое горение ликвидировали в 12:36 (10:36 мск).

Пенопласт загорелся в здании цеха на площади 500 кв. м утром 10 июня. Это произошло в помещении размерами 36 на 200 кв. м, расположенном по улице Бабушкина.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 26 сотрудников ведомства и девять единиц спецтехники.

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