Цех с пенопластом загорелся в башкирском Стерлитамаке

Пожар произошел на складе с пенопластом в цеху башкирского Стерлитамака. Площадь возгорания составила 500 кв. м, информирует республиканское управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт 10 июня в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Возгорание возникло в помещении размерами 36 на 200 кв. м, расположенном по улице Бабушкина.

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — приводит ТАСС комментарий представителей экстренных служб.

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