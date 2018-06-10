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Цех с пенопластом загорелся в башкирском Стерлитамаке

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Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан/02.mchs.gov.ru
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Пожар произошел на складе с пенопластом в цеху башкирского Стерлитамака. Площадь возгорания составила 500 кв. м, информирует республиканское управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт 10 июня в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Возгорание возникло в помещении размерами 36 на 200 кв. м, расположенном по улице Бабушкина.

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет», —  приводит ТАСС комментарий представителей экстренных служб.

Ранее полицейские в Читинской области задержали работника животноводческой стоянки по подозрению в поджоге травы на поле. Свои действия 32-летний мужчина объяснил тем, что хотел увидеть, как горит лес.

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