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Житель Забайкалья хотел увидеть горящий лес и поджег его

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Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Читинской области по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений или иных насаждений путем поджога». Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.

Как установило следствие, 7 апреля работник животноводческой стоянки поджег траву на поле, прилегающем к лесу у деревни Талача Карымского района. Свои действия он объяснил тем, что хотел увидеть, как горит лес.

В то время стояла засуха, и огонь быстро распространился на лесные насаждения. В итоге пламя повредило 467 га площади. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 67 тыс. рублей. Это квалифицируется как крупный ущерб, сообщает Сибирское агентство новостей.

Портал iz.ru ранее сообщал о крупном лесном пожаре в Уватском районе Тюменской области. Полностью его удалось ликвидировать лишь спустя сутки.

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