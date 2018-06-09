Лесной пожар ликвидировали в течение суток в Тюменской области

Лесной пожар площадью 12 га полностью потушили в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Пожар возник 7 июня в труднодоступной местности в 14 км от деревни Трошина. Для его ликвидации сотрудники авиалесохраны высадились с вертолета. Локализовать возгорание удалось к 21:00 7 июня, полностью потушить еще через 12 часов, сообщает портал «Наш город».

В ликвидации возгорания принимали участие 13 человек личного состава.

Как рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов, при возникновении лесных пожаров на территории области практически 100% из них удается ликвидировать в течение суток.