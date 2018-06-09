Прямой эфир

Лесной пожар ликвидировали в течение суток в Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесной пожар площадью 12 га полностью потушили в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Пожар возник 7 июня в труднодоступной местности в 14 км от деревни Трошина. Для его ликвидации сотрудники авиалесохраны высадились с вертолета. Локализовать возгорание удалось к 21:00 7 июня, полностью потушить еще через 12 часов, сообщает портал «Наш город».

В ликвидации возгорания принимали участие 13 человек личного состава.

Как рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов, при возникновении лесных пожаров на территории области практически 100% из них удается ликвидировать в течение суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новгородцам снова разрешили гулять в лесу
Особый противопожарный режим отменили в Челябинской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017