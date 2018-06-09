Прямой эфир

В США обнародовали причину пожаров в Калифорнии в 2017 году

0
Фото: Global Look Press/Rustin Gudim
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12 лесных пожаров на севере штата в октябре 2017 года были вызваны неполадками в электросети. Об этом сообщило Калифорнийское управление по охране лесов и защите от пожаров.

Необходимое зло
Почему в России никак не удается победить лесные пожары

Следователи управления провели обширное и тщательное расследование, в результате которого установили, что все пожары были вызваны распределительными линиями и линиями электропередач, а также падением электрических столбов, пишет «РИА Новости».

Сейчас расследование всех происшествий по поводу возможных нарушений законодательства штата было перенаправлено окружным прокурорам пострадавших территорий.

В октябре 2017 несколько округов американского штата Калифорния охватили сильнейшие лесные пожары. Из опасных зон были эвакуированы около 100 тыс. человек, 18 человек в результате происшествий погибли. Ущерб составил более $3,3 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 170 детей эвакуировали из лагеря под Саратовом из-за природного пожара
Жителей более 800 домов эвакуировали в Колорадо из-за лесных пожаров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017