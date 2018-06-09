В США обнародовали причину пожаров в Калифорнии в 2017 году

12 лесных пожаров на севере штата в октябре 2017 года были вызваны неполадками в электросети. Об этом сообщило Калифорнийское управление по охране лесов и защите от пожаров.

Следователи управления провели обширное и тщательное расследование, в результате которого установили, что все пожары были вызваны распределительными линиями и линиями электропередач, а также падением электрических столбов, пишет «РИА Новости».

Сейчас расследование всех происшествий по поводу возможных нарушений законодательства штата было перенаправлено окружным прокурорам пострадавших территорий.

В октябре 2017 несколько округов американского штата Калифорния охватили сильнейшие лесные пожары. Из опасных зон были эвакуированы около 100 тыс. человек, 18 человек в результате происшествий погибли. Ущерб составил более $3,3 млрд.