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Пожарные спасли 19 человек из горящего дома под Красноярском

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Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю/24.mchs.gov.ru
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Пожарные спасли 19 жильцов жилого дома, в том числе пятерых детей, в городе Лесосибирске Красноярского края в пятницу, 8 июня. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

«Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Красноярскому краю около часа ночи 8 июня <...> на месте вызова и установили, что горит крыша брусового дома по всей площади, существовала угроза перехода пожара на соседний жилой дом. Незамедлительно сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов и тушению пожара», — говорится на сайте ведомства.

Спасенные люди были помещены в автобусы. В настоящее время они временно размещены у родственников.

Площадь пожара составила 480 кв. м. Для его тушения спасателям понадобилось более трех часов. К операции привлекались 28 человек и 9 единиц техники. 

Сообщается, что предварительной причиной бедствия могло стать короткое замыкание электропроводки. Пострадавших и погибших нет.

8 июня стало известно о гибели семьи из пяти человек в результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». 

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