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Семья из пяти человек погибла при пожаре в доме в Нижнем Тагиле

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Молодые супруги и три их маленькие дочери погибли в результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле, сообщает управление СК по Свердловской области.

По информации следствия, сообщение о пожаре поступило в ночь на пятницу, 8 июня. При тушении частного дома в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района были обнаружены тела пяти человек, в том числе троих детей.

«По факту случившегося... возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — заявили в региональном управлении СК. Расследование дела находится на особом контроле ведомства.

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