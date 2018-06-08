Семья из пяти человек погибла при пожаре в доме в Нижнем Тагиле

Молодые супруги и три их маленькие дочери погибли в результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле, сообщает управление СК по Свердловской области.

По информации следствия, сообщение о пожаре поступило в ночь на пятницу, 8 июня. При тушении частного дома в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района были обнаружены тела пяти человек, в том числе троих детей.

«По факту случившегося... возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — заявили в региональном управлении СК. Расследование дела находится на особом контроле ведомства.