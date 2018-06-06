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Более 170 детей эвакуировали из лагеря под Саратовом из-за природного пожара

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Фото: TASS/Zuma/Gene Blevins
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Более 170 детей и 46 взрослых эвакуированы из летнего лагеря под Саратовом из-за природного пожара. Свыше половины несовершеннолетних разместили в школе города Энгельса, остальных забрали родители. Никто не пострадал.

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«Дети обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, с ними находятся воспитатели. Остальные воспитанники лагеря организованно отправлены домой», — сообщили в министерстве информации и печати региона ТАСС.

Ранее в полукилометре от детского оздоровительного лагеря имени Гагарина возле села Красноармейское загорелся камыш. Огонь охватил площадь, сопоставимую с размерами трех футбольных полей, что привело к сильному задымлению окрестностей.

Специалисты Роспотребнадзора мониторят содержание вредных примесей в воздухе. Лагерь возобновит работу, как только результаты проб будут соответствовать нормам.

В середине мая из-за пожара на территории бывшего военного полигона в Молопургинском районе Удмуртии эвакуировали детский санаторий.

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