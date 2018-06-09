Пожару в ТЦ «Меншиков Холл» под Петербургом присвоили третий ранг сложности

Крупный пожар произошел в торговом центре «Меншиков Холл» в Ленинградской области. Его площадь составила 300 кв. м, существует риск распространения огня.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что пожару присвоили третий ранг сложности. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, пожар произошел во время ремонтных работ. В результате инцидента никто не пострадал, уточняет телеканал «360».

Торговый центр «Меншиков Холл» располагается в пригороде Санкт-Петербурга Ломоносове в здании, которое является памятником культурного наследия. Площадь ТЦ превышает 4 тыс. кв.м. «Меншиков Холл» — один из крупнейших торговых центров Петродворцового района области.