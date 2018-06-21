Три человека пострадали при пожаре в санатории в Крыму

Пожар произошел в одном из санаториев в Евпатории, сообщили журналистам 21 июня в экстренных службах Крыма.

«Пострадали три человека, 10 эвакуированы», — цитирует источник ТАСС.

По предварительной информации, загорелась кровля санатория «Арсенал». Потушить пламя пока не удается, сейчас, по данным МЧС, площадь пожара составляет 280 кв. м.

На месте работают пожарные подразделения, тушение огня продолжается.

6 июня более 170 детей и 46 взрослых были эвакуированы из летнего лагеря под Саратовом из-за природного пожара.