Полмиллиона автомобилей проехало через Крымский мост

Со дня открытия Крымского моста, 16 мая, по нему проехало 508 тыс. автомобилей. В их числе порядка 5 тыс. рейсовых транспортных средств, сообщается на официальном сайте «стройки века».

Маршрут в направлении полуострова пользуется большой популярностью — интенсивность движения в этом направлении уже превысила 274 тыс. машин. В сторону Краснодарского края по мосту проехало 233 тыс. автомобилей.

Строительство моста, соединившего полуостров Крым с материковой частью России, началось после вхождения Крыма в состав РФ.

Автомобильная трасса моста разделена на четыре полосы с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки и максимальной скоростью до 90 км/ч. Движение для грузовиков будет открыто с 1 октября. На мосту также идет строительство железной дороги для пассажирских и грузовых перевозок. Открытие двух пар железнодорожных путей запланировано на декабрь 2019 года.