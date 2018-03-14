Прямой эфир

Путин проехал по готовому участку автодорожной части Крымского моста

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и проехал по нему в сторону республики.

Сообщается, что глава государства прибыл на самый большой пролет на автобусе со стороны Краснодарского края. Он проехал по уже готовой части строения и прошел в сторону Крыма по автомобильной арке, сообщает «РИА Новости».

Сооружение Владимиру Путину показывал заместитель генерального директора главного подрядчика компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Он рассказал президенту о возведении арки и этапах строительства.

Путин поинтересовался действительно ли у строителей было всего 72 часа на возведение арки, которую действительно возвели в столь сжатые сроки в связи со сложными погодными условиями. Также глава государства отметил, что Крымский мост является самым длинным в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ротенберг: автомобильную часть Крымского моста сдадут в мае
Путин не исключил досрочного окончания работ на Крымском мосту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017