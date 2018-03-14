Путин проехал по готовому участку автодорожной части Крымского моста

Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и проехал по нему в сторону республики.

Сообщается, что глава государства прибыл на самый большой пролет на автобусе со стороны Краснодарского края. Он проехал по уже готовой части строения и прошел в сторону Крыма по автомобильной арке, сообщает «РИА Новости».

Сооружение Владимиру Путину показывал заместитель генерального директора главного подрядчика компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Он рассказал президенту о возведении арки и этапах строительства.

Путин поинтересовался действительно ли у строителей было всего 72 часа на возведение арки, которую действительно возвели в столь сжатые сроки в связи со сложными погодными условиями. Также глава государства отметил, что Крымский мост является самым длинным в Европе.