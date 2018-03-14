Прямой эфир

Ротенберг: автомобильную часть Крымского моста сдадут в мае

0
Фото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста/most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста предположительно в мае.

Такое заявление сделал руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.

В разговоре с журналистами Ротенберг не называл точных дат, только отметил, что такая возможность появится «после 9 мая».

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин не исключил, что Крымский мост будет сдан в эксплуатацию раньше срока, и заметил, что хотелось бы, чтобы люди смогли пользоваться переправой уже в летний сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин приехал на Крымский мост
В Минтрансе связали срок открытия моста в Крым с погодой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017