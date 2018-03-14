Ротенберг: автомобильную часть Крымского моста сдадут в мае

Строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста предположительно в мае.

Такое заявление сделал руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.

В разговоре с журналистами Ротенберг не называл точных дат, только отметил, что такая возможность появится «после 9 мая».

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин не исключил, что Крымский мост будет сдан в эксплуатацию раньше срока, и заметил, что хотелось бы, чтобы люди смогли пользоваться переправой уже в летний сезон.