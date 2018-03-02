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В Минтрансе связали срок открытия моста в Крым с погодой

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Фото: РИА Новости
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Когда точно будет открыто движение по Крымскому мосту, зависит от состояния погоды, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Срок по контракту — декабрь 2018 года. Вопросы более раннего открытия моста будут рассмотрены позже, после прохождения пикового периода неблагоприятных погодных условий, которые, как правило, заканчиваются в марте», — заявил Соколов.

Напомним, в послании Федеральному собранию накануне президент Владимир Путин указал более короткие сроки начала движения по Крымскому мосту.

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году — и железнодорожное сообщение», — заявил глава государства.

Как писал портал iz.ru, в феврале строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста.

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