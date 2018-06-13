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Крымский мост установил новый рекорд трафика

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10 июня по Крымскому мосту проехали в обе стороны более 25 тыс. машин. Это новый рекорд трафика. Предыдущий был установлен 20 мая и составил 23 тыс. транспортных средств.

Всего за три выходных дня по Крымскому мосту проехали более 70 тыс. машин. Среди них было более 600 рейсовых и заказных автобусов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Упрдор «Тамань» Росавтодора.

За 12 суток с начала летнего сезона мост переехали 186 тыс. машин, из них 103 тыс. в сторону Крыма и 83 тыс. — в направлении Тамани.

8 июня стало известно, что в мае число пассажиров, которых перевезла Керченская паромная переправа снизилось на 43% по сравнению с тем же месяцем 2017 года — 208,9 тыс. человек против 311 тыс. После открытия Крымского моста 15 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что переправа продолжит работу, но среди сотрудников пройдут сокращения.

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