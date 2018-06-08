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Число пассажиров на Керченской переправе сократилось почти наполовину

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Керченская паромная переправа перевезла в мае 208,9 тыс. пассажиров — на 43% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. По данным ООО «Морская дирекция», в минувшем месяце перевезли 38 640 легковых автомобилей и 26 731 грузовое транспортное средство, а также 1902 автобуса. 

В апреле 2018 года пассажиропоток составил около 311 тыс. человек. На паромах доставили 65 046 легковых и 30 113 грузовых автомобилей, 3121 автобусов, передает Крыминформ.

Крымский мост открыли 15 мая, на шесть месяцев раньше запланированного срока. Паромная переправа остается средством доставки грузовых автомобилей, грузовых вагонов и цистерн на российский полуостров и обратно. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переправа продолжит функционировать, хотя ожидается постепенное сокращение сотрудников.

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