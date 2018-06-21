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В Крыму планируют построить въездные ворота

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Въездные ворота планируется построить на востоке Крыма, где к полуострову примыкает мост через Керченский пролив. Об этом рассказала главный архитектор Крыма Ирина Соловьева.

По ее словам, сейчас идет обсуждение варианта оформления. Главная задача ворот — дать понять въезжающему на полуостров, что он посетил территорию с колоссальной и богатой историей, сообщает RT.

Соловьева отметила, что некие проработки уже существуют, и добавила, что все варианты очень красивые. Также архитектор уточнила, что строительство будет осуществляться после обсуждения с местными жителями.

Крымский мост открыли 15 мая при участии президента России Владимира Путина. На следующий день, 16 мая, по новой трассе стали ездить автомобили.

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