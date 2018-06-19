Птицы получили плавучие дома у Крымского моста

Экологи установили плавучие дома для водоплавающих и околоводных птиц на острове Тузла и его окрестностях. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Плавучие дома установили на мелководных озерах на острове Тузла и в районе Тузлинской косы, так как эти водоемы имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время зимовок и миграций. Дома представляют собой плоты для водоплавающих и околоводных птиц, в том числе для редких и охраняемых, сообщает ИА «Крыминформ».

Как рассказал научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета Тимур Белик, в районе Крымского моста и на компенсационных участках проводятся регулярные сбор и анализ данных, мониторинг экосистем и прогнозирование рисков для того, чтобы вовремя принять необходимые меры.

В 2015 году специалисты переселили из зоны будущей стройки в озера острова Тузла каспийских и сарматских полозов, более 100 разноцветных ящурок и по сей день ведут за ними наблюдение. Также было проведено множество биотехнических мероприятий по сохранению редких популяций.

По словам ведущего инженера по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксаны Фурсовой, экологическая программа будет действовать и после завершения всех этапов строительства Крымского моста. Специалисты следят за соблюдением всех природоохранных требований во время работы и строительства моста.