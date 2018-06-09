Власти заявили о туристической популярности Крымского моста в соцсетях

Крымский мост стал особенно популярен среди туристов, которые хотят проехать по нему и прокомментировать это событие в социальных сетях. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов на заседании президиума Государственного Совета республики.

«Особенно популярен сейчас Крымский мост. Многие люди, направляющиеся в Крым, специально выбирают для этого автотранспорт, чтобы проехаться по нашему мосту и прокомментировать это событие в соцсетях», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом сами крымчане устремились в близлежащие города Краснодарского края, заново открывая для себя материковую Россию, отметил Константинов.

Он подчеркнул, что когда эйфория от появления моста пройдет, сам инженерный объект останется. «Переоценить эту инвестицию, сделанную Россией в наше развитие, просто невозможно», — сказал Константинов.

Открытие автодорожной части Крымского моста состоялось 15 мая. Движение открыл лично президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа». Транспортный переезд длиной 19 км стал самым протяженным мостом в России.

Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая. В начале октября планируется открыть движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.