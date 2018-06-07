Путин пообещал оставить проезд по Крымскому мосту бесплатным
Проезд по Крымскому мосту не станет платным. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что закон позволяет делать дорогу платной только в тех случаях, когда ей есть альтернатива. Крымский мост является уникальным, других способов проехать из Кубани в Керчь на автомобиле не существует.
Открытие автодорожной части Крымского моста состоялось 15 мая. Движение открыл лично Путин за рулем «КамАЗа». Комментируя качество дорожного покрытия, он заявил, что «всё шикарно».