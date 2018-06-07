Прямой эфир
Сюжет:

Путин пообещал оставить проезд по Крымскому мосту бесплатным

0
Фото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста/most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проезд по Крымскому мосту не станет платным. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что закон позволяет делать дорогу платной только в тех случаях, когда ей есть альтернатива. Крымский мост является уникальным, других способов проехать из Кубани в Керчь на автомобиле не существует.

Открытие автодорожной части Крымского моста состоялось 15 мая. Движение открыл лично Путин за рулем «КамАЗа». Комментируя качество дорожного покрытия, он заявил, что «всё шикарно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост
Представительница дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017