Заслуженный артист России Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост, чтобы «помириться» с Киевом. Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Дудю.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать и всё. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — отметил актер.

Кроме того, для восстановления отношений между Россией и Украиной артист предложил в течение 10–15 лет направлять газ республике, не взимая за это платы.

Слова Ефремова вызвали широкий резонанс. Некоторые пользователи Сети объяснили его заявления пристрастием к алкоголю и посоветовали ему протрезветь. «Лично мне кажется, что это Ефремов болен, и не угаром, а перегаром. Наглухо», — отметил @amdn_blog. Кроме того, россияне озаботились вопросом, за счет чьих средств актер предлагает восстанавливать отношения с Украиной. «Своими, заработанными в перерывах между пьянками, Мишенька, и рассчитывайся, а на народное достояние рот не разевай, ты к нему никаким боком, ибо в труде замечен не был», — заявила @guzaewa.

Сенатор Франц Клинцевич посоветовал актеру быть аккуратнее в своих высказываниях и предложил психиатрам и психологам разобраться, «с какого бодуна такая мысль возникла у Ефремова». «Ему нужно все-таки попытаться лечиться от алкоголизма, чтобы трезво оценивать ситуацию», — добавил парламентарий.

При этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что артисту «не по рангу» решать вопрос о принадлежности Крымского моста». «Владелец Крымского моста — российское государство, а не актер со скандальной репутацией», — подчеркнул он.

В Крыму также осудили высказывание Ефремова. Как отметил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, «жить и зарабатывать здесь, а служить интересам других — это предательство называется». Он порекомендовал актеру определиться: либо жить в России и служить народу страны, либо отправляться к тем, кому он собрался «раздавать народные богатства».

От своих слов Михаил Ефремов не отказался и дополнительно комментировать свое интервью не стал.