Эдгард Запашный ответил на предложение подарить Украине Крымский мост

Заслуженный артист России и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал заявление актера Михаила Ефремова, который предложил отдать Украине Крымский мост.

«Мы сейчас говорим о живых людях, которые проголосовали на референдуме. Это не место для торга. Мы не на рынке находимся», – сказал Запашный, которого цитирует «Пятый канал».

Он отметил, что полностью солидарен с российским президентом Владимиром Путиным, который в интервью австрийскому телеканалу, заявил, что нет никаких условий, на которых Россия может вернуть Крым.

Запашный добавил, что мост построили для развития экономики, логистики, энергоснабжения полуострова, а все разговоры необходимости его подарить — спекуляция.

В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 5 июня, Ефремов предложил «помириться с Украиной», передав ей Крымский мост, а также организовав бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

Это высказывание вызвало бурную реакцию в России.

Член Совфеда Франц Клинцевич отметил, что артисту необходимо «трезво оценивать ситуацию». Депутат госсовета республики Крым Владислав Ганжара считает, что сознательные граждане России не должны допускать даже в шуточной форме такие высказывания.

А вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сообщил, что Ефремов должен определиться: либо служить своими талантами России, либо отправиться к тем, кому он так легко готов раздавать народные богатства.