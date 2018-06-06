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В Совфеде ответили на идею Ефремова отдать Украине Крымский мост

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что актеру Михаилу Ефремову, предложившему отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять ей газ, необходимо «трезво оценивать ситуацию».

Крымский мост: есть контакт
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«Не хочу, конечно, его оскорблять, он заслуженный актер, но, будучи медийным человеком, надо быть аккуратным в своих высказываниях и поступках», — цитирует сенатора «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что Крым всегда был, есть и останется русским. А «политическое недоразумение, связанное с Украиной», оказалось не более чем случайностью. 

В интервью журналисту Юрию Дудю Ефремов предложил «помириться с Украиной», передав ей Крымский мост, а также организовав бесплатные поставки Украине газа на протяжении 10–15 лет.

Мост через Керченский пролив, связывающий территорию материковой России и Крым, был открыт 15 мая 2018 года. В церемонии принял участие президент страны Владимир Путин. Автомобильное движение по объекту началось на следующий день.

23 мая депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине. Аналогично он высказался обо всем полуострове и объектах инфраструктуры на нем.

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