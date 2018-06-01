Археологические находки покажут на выставке «Крымский мост»

Открылась экспозиция археологических находок в рамках выставки «Крымский мост». Увидеть древние артефакты можно в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Археологические работы проводились перед строительством Крымского моста. Ученым удалось обнаружить памятники Бронзовой эпохи, артефакты античного периода и Средневековья. На месте работали несколько экспедиций, которым удалось найти сотни предметов с исторической ценностью. В частности, у мыса Ак-Бурун была обнаружена терракотовая скульптура в форме мужской головы, которую относят к V веку до н.э., пишет ИА «Крыминформ».

Многие предметы переданы в фонды музея. Они представлены в рамках экспозиции, которая открылась на выставке «Крымский мост: фантастическая реальность». Голову скульптуры также представят посетителям, ее называют главным украшением экспозиции.

Как сообщал портал iz.ru, в марте 2018 года на раскопках возле железнодорожной части Крымского моста нашли керамику IV века до н.э. Она расписана мастерами Аттики и могла принадлежать боспорской знати.