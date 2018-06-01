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Более 200 тыс. машин проехали по Крымскому мосту с момента открытия

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Больше 200 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань», в управлении которого находится объект.

Больше 212,7 тыс. транспортных средств, включая 1,6 тыс. автобусов, проехали по мосту за 16 суток с начала открытия движения. Интенсивность транспортного потока в сторону Крыма превысила 111 тыс. машин, а в сторону Тамани — 102 тыс. По будням по мосту проезжали примерно 8-9 тыс. автомобилей, в пятницу их количество насчитывало 11–12 тыс. машин. На выходных по Крымскому мосту проезжали до 22 тыс. транспортных средств в обе стороны, сообщает телеканал «Звезда».

Выросла также статистика и по движению автобусов. В первые дни после открытия по мосту проезжали около 90 единиц в сутки, сейчас цифра увеличилась до 140.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту открылось 16 мая. Чаще всего автомобилисты нарушали скоростной режим и делали остановки. 1 июня там произошло первое ДТП после открытия

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