Потомки Николая II проедут по Крымскому мосту

Потомки императора Николая II — глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович Романов — посетят Крым, а также проедут по мосту через Керченский пролив.

Как сообщил «РИА Новости» советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич, визит продлится с 28 мая по 3 июня. Поездка приурочена к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи, подписания указа императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота и 235-летия со дня закладки Севастополя.

Проезд потомков Николая II по Крымскому мосту, по словам Пилькевича, призван еще раз напомнить «всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России». Он также напомнил, что строительство моста через Керченский пролив входило в планы последнего русского императора, которым однако во времена его правления не суждено было сбыться.

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено на следующий день.