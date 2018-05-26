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В Киеве разработали план действий против «агрессии России» в Азовском море

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Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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Предложения по «отражению российской агрессии» в Азовском море подготовила и направила правительству политическая партия «Украинское объединение патриотов» (УКРОП).

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Согласно заявлению партии, строительство Крымского моста может привести к закрытию украинских портов Бердянска и Мариуполя. Депутаты считают, что Киев не до конца осознает данную угрозу, и предлагают дипломатам обратиться в Совбез ООН, чтобы ввести санкции против всех российских портов в Азовском и Черном морях, пишет «РИА Новости».

Также партия считает, что необходимо взять под охрану и обеспечить патрулирование вод Азовского моря и Керченского пролива, а также внести на рассмотрение президента Украины Петра Порошенко предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования.

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая. 

23 мая депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам полуостров. По его словам, вся территория Крыма, а также объекты инфраструктуры, расположенные и построенные на ней, принадлежат Украине, в том числе и Крымский мост.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает, что заявления таких украинских «политических банкротов» должны игнорироваться в России

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