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В Крыму заявили об отсутствии у Украины юридических и моральных прав на мост

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Фото: most.life
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Сознательные граждане России не должны допускать даже в шуточной форме высказывания, подобные словам актера Михаила Ефремова о том, что Крымский мост якобы нужно отдать Украине. Об этом заявил депутат госсовета республики Крым Владислав Ганжара.

По словам политика, крымский вопрос действительно сегодня звучит на разных площадках, однако для самих крымчан существует единое видение — у Украины нет «никаких ни юридических, ни моральных прав ни на саму территорию полуострова, ни на наш Крымский мост, к строительству которого Украина не имеет и никогда не будет иметь никакого отношения». Ганжара добавил, что в этой стране только делаются одиозные заявления относительно уничтожения моста или иные пустые заявления украинских политиков.

Тема принадлежности Крыма для жителей полуострова «закрыта окончательно», подчеркнул он.

Депутат госсовета республики напомнил, что крымчане «раз и навсегда» сделали свой общий выбор, который по своей сути был сакральным и исходил из искреннего волеизъявления более чем 2,5 млн проживающих в регионе людей, в 2014 году.

«И сегодня, конечно же, когда прошло четыре года, нам очень неприятно слышать, когда особенно внутри Российской Федерации, даже в шутку, кто-то позволяет себе такие высказывания», — цитирует сообщил Ганжару телеканал «Звезда».

Политик подчеркнул, что, поскольку Украина «ищет любой способ, чтобы спекулировать мнениями или позициями относительного крымского вопроса», необходимо чувствовать умеренность, и ни в коем случае нельзя позволять себе «давать им повод лишний раз пытаться ухватиться за заявления в первую очередь наших граждан».

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что актер Михаил Ефремов должен определиться: либо служить своими талантами России, либо отправиться к тем, кому он так легко готов раздавать народные богатства. Жить и зарабатывать в РФ, а при этом служить интересам других является предательством, считает политик.

Ранее актер Михаил Ефремов выразил мнение в ходе интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что, подарив Украине Крымский мост, Россия может нормализовать отношения с этим государством.

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