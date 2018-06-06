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Боярский оценил идею Ефремова подарить Украине Крымский мост

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Звезда советского и российского кино Михаил Боярский считает, что между Украиной и Россией должны быть прежде всего духовные мосты.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

Так он прокомментировал идею актера Михаила Ефремова «помириться с Украиной», прозвучавшую в интервью журналисту Юрию Дудю. Он предложил передать Киеву Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

«Я не вижу причин для того, чтобы дружбу чем-то еще укреплять. Она или есть, или нет. У меня она есть. Я думаю, что мосты нужны не материальные, а прежде всего духовные», — приводит слова Боярского Nation News.

По словам артиста, он всегда контактировал с украинскими коллегами и снимал большое количество фильмов на Украине. Боярский выразил уверенность, что существующие сегодня «недопонимание и колкости» рано или поздно сгладятся, поскольку Украина и Россия единое целое. 

Ранее инициативу Ефремова прокомментировали и в Совете Федерации. По мнению члена комитета по международным делам Сергея Цекова, за такие слова актера можно привлечь к уголовной ответственности. Сенатор объяснил, что Ефремов фактически призывает к нарушению территориальной целостности.

Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. Объект стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили на следующий день. В начале октября планируется открыть движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года —  ж/д сообщение.

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