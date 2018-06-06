Боярский оценил идею Ефремова подарить Украине Крымский мост

Звезда советского и российского кино Михаил Боярский считает, что между Украиной и Россией должны быть прежде всего духовные мосты.

Так он прокомментировал идею актера Михаила Ефремова «помириться с Украиной», прозвучавшую в интервью журналисту Юрию Дудю. Он предложил передать Киеву Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

«Я не вижу причин для того, чтобы дружбу чем-то еще укреплять. Она или есть, или нет. У меня она есть. Я думаю, что мосты нужны не материальные, а прежде всего духовные», — приводит слова Боярского Nation News.

По словам артиста, он всегда контактировал с украинскими коллегами и снимал большое количество фильмов на Украине. Боярский выразил уверенность, что существующие сегодня «недопонимание и колкости» рано или поздно сгладятся, поскольку Украина и Россия единое целое.

Ранее инициативу Ефремова прокомментировали и в Совете Федерации. По мнению члена комитета по международным делам Сергея Цекова, за такие слова актера можно привлечь к уголовной ответственности. Сенатор объяснил, что Ефремов фактически призывает к нарушению территориальной целостности.

Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. Объект стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили на следующий день. В начале октября планируется открыть движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.