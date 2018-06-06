В Совфеде отреагировали на предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Актера Михаила Ефремова за «возмутительное» заявление о Крымском мосте можно привлечь к уголовной ответственности. Такое мнение в среду, 6 июня, высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», — уточнил российский сенатор в беседе с РБК.

«Абсолютно неглубокий, поверхностный человек, который так до сих пор и не понял, что Крым — это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории», — продолжил Цеков. Он отметил, что Ефремову стоило пообщаться с крымчанами и узнать их мнение.

Комментируя предложение актера предоставлять Киеву бесплатный газ, сенатор напомнил, что Россия много лет предоставляла Украине «не только газ, а много чего, либо бесплатно, либо по льготным ценам». Однако толка не было, а «Украина своей жесткостью, русофобией только укреплялась», добавил Цеков.

В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 5 июня, Ефремов предложил «помириться с Украиной», передав ей Крымский мост, а также организовав бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

В Крыму назвали предательством идею Ефремова отдать Крымский мост Украине.

Мост через Керченский пролив, связывающий территорию материковой России и Крым, был открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина 19 км.