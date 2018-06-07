Турчинов заявил о преимуществах России в связи с Крымским мостом

Россия после введения в эксплуатацию Крымского моста укрепила свой военный потенциал в регионе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что завершение строительства также создало «мощную военную инфраструктуру» вдоль границы Украины, передает УНИАН.

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая.

После открытия сооружения на Украине прозвучали неоднозначные заявления в адрес России. Так, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост «принадлежит» Украине, как и сам полуостров, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна намерена «вернуть» Крым и использовать Крымский мост для связи с Кубанью.