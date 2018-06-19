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Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону потушен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спасателям удалось ликвидировать пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, который распространился на площади 400 кв. м, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

«22:00 ликвидация, площадь 400 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону во вторник вечером. Ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. Возгорание удалось локализовать в 19:51 по местному времени. 

Уточняется, что из здания в результате происшествия были эвакуированы 70 человек, никто не пострадал. Жильцам будет оказана помощь с временным размещением.

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