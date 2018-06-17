Минимум 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий в Нью-Йорке

Сразу несколько зданий загорелись в Нью–Йоркском районе Стейтен–Айленд в субботу,16 июня. При ликвидации огня пострадали, по меньшей мере, 20 пожарных.

Об этом сообщает пожарная охрана города на своей странице в Twitter. Всего в тушении возгораний задействовали около 250 пожарных.

По данным службы, серьезные травмы у четверых пострадавших, угрозы их жизни нет.

По данным телеканала ABC, горели пять зданий, причины возгорания пока не установлены. Известно, что пострадавших среди жителей нет.

В конце апреля при пожаре в центре Нью-Йорка пострадали 13 человек.