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Первый министр Шотландии приехала к сгоревшей школе искусств в Глазго

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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен прибыла к зданию школы искусств в Глазго, которое в ночь на 16 июня охватил крупный пожар.

Она отметила, что пока рано говорить о причинах пожара, сообщает канал Sky News. Стерджен отдала должное работе пожарных в борьбе с огнем и порадовалась, что никто не погиб.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание. С огнем боролись до 120 человек одновременно.

Огонь уничтожил до половины здания школы, построенного свыше ста лет назад. Пожар затронул все этажи здания. Более того, огонь перекинулся на соседние строения и нанес им значительный ущерб.

Четыре года назад в здании школы искусств уже был крупный пожар. На реставрацию потратили свыше £10 млн. Оно должно было открыть двери для учащихся в 2019 году.

10 июня на заводе автоконцерна BMW в городке Ландсхут в Баварии начался пожар. Очаг возгорания находится в мастерской с деталями из сплавов магния.

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