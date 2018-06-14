В годовщину крупного пожара в Лондоне загорелась жилая высотка

Более 150 человек эвакуированы из высотки на юго-востоке Лондона, где рано утром 14 июня вспыхнул пожар.

Здание расположено в районе Льюишем. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет Daily Mail, огонь вспыхнул на 13-м этаже. При этом пожарная сигнализация не сработала, жильцы проснулись от криков соседей. Прибывшие на место спасатели помогли вывести всех людей на улицу. Сейчас специалисты ликвидируют возгорание, выясняются причины случившегося.

Инцидент произошел в годовщину пожара в многоэтажном жилом доме «Гренфелл-тауэр» на западе Лондона. Во время возгорания в здании находилось около 600 человек, из них не менее 80 погибли. Среди жертв большинство выходцев из Африки и Ближнего Востока.