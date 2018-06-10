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Пожар произошел на заводе BMW в Германии

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Фото: Global Look Press/LausitzNews.de/Toni Lehder
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На заводе автоконцерна BMW в городке Ландсхут в Баварии, ФРГ, начался пожар. Очаг возгорания находится в мастерской с деталями из сплавов магния. 

Распространился ли огонь на другие здания предприятия, пока не сообщается. Известно, что пожар сопровождается сильным задымлением.

По данным «РИА Новости», сотрудники пожарной службы работают на месте ЧП. Власти Ландсхута обратились к жителям с просьбой не открывать окна и двери домов.

В конце мая пожар произошел в парке развлечений Europa-Park Rust на юго-западе Германии. 

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