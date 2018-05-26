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Пожар произошел в немецком парке развлечений

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Фото: TASS/DPA/Sebastian Gollnow
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Пожар произошел в парке развлечений Europa-Park Rust на юго-западе Германии. Об этом пишет издание BNL News

Посетители парка были эвакуированы. По информации журналистов, в результате инцидента могли погибнуть люди.  

Возгорание произошло на аттракционе «Пираты Батавии». Он находится в голландской части парка, прилегающей к скандинавской тематической области. Это «водная поездка», длина трассы составляет около 400 метров. Трек был построен в 1987 году.

Накануне, 25 мая, крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. В результате инцидента никто не пострадал. 

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