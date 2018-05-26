Пожар произошел в немецком парке развлечений
Пожар произошел в парке развлечений Europa-Park Rust на юго-западе Германии. Об этом пишет издание BNL News.
Посетители парка были эвакуированы. По информации журналистов, в результате инцидента могли погибнуть люди.
🔥 GRAN INCENDIO en el #EuroPark de #Rust (#Alemania).— 🐪Josto Maffeo🚑 (@JostoMaffeo) 26 мая 2018 г.
Altas columnas de humo y llamas. Se está desalojando a miles de visitantes del área de #Escandinavia. pic.twitter.com/xY3RQEW4L6
Возгорание произошло на аттракционе «Пираты Батавии». Он находится в голландской части парка, прилегающей к скандинавской тематической области. Это «водная поездка», длина трассы составляет около 400 метров. Трек был построен в 1987 году.
Накануне, 25 мая, крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. В результате инцидента никто не пострадал.