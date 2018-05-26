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При пожаре в дачном доме в Красноярске погибли четыре человека

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В результате пожара, произошедшего в ночь на субботу, 26 мая, в дачном доме в Красноярске, погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

Инцидент имел место в Октябрьском районе города. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. В настоящее время стражи порядка устанавливают личности погибших и выясняют обстоятельства происшествия.

Накануне в садоводческом некоммерческом товариществе «Подшипник» в Томской области произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Горели три дачных домика, баня и автомобиль.

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