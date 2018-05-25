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Крупный пожар произошел на территории колонии в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Об этом заявили в региональном центре МЧС.

«Пожар возник в колонии номер 3 в Альметьевске, где горят здание хозяйственного назначения и столярный цех», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Уточняется, что общая площадь возгорания составляет 2,3 тыс. кв. м. К настоящему моменту пожар локализован.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 25 мая три человека погибли в результате пожара в садоводческом некоммерческом товариществе «Подшипник» в Томской области. 

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