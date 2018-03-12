«Сдержать Россию не удалось и не удастся никогда»»

Президент России Владимир Путин дал интервью пресс-секретарю своего предвыборного штаба Андрею Кондрашову, снявшему фильм с лаконичным названием «Путин». Кроме того, за минувшую неделю он второй раз пообщался с американской журналисткой телеканала NBC Мегин Келли, которой давал интервью после Петербургского международного экономического форума, а также с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках подготовки ленты «Миропорядок-2018». Портал iz.ru собрал самые яркие цитаты российского лидера.

О внешней политике

Применение ядерного оружия

«Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию России. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить.

Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?»

putin1 Владимир Путин (справа) во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Операция в Сирии

«Развал государственности в Сирии был чреват созданием крупномасштабного террористического очага на долгую, долгую перспективу, на десятилетия вперед.

И иметь у себя под боком второй Афганистан — это удовольствие ниже среднего. Могли бы возникнуть и другие серьезные последствия, если бы мы не сделали то, что сделали, если бы не нанесли удар по террористам, не уничтожили бы их значительную часть в Сирии, если бы не способствовали воссозданию государственных структур на этой территории».

И снова выборы президента США

«Мы дискутируем с нашими американскими друзьями и партнерами, причем с представителями государства, и говорим, когда они нам предъявляют претензии по поводу того, что какие‑то русские вмешивались в выборы в США, мы им говорим — совсем недавно, на очень высоком уровне: но вы‑то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь. Вы представляете, они даже этого не отрицают.

Что же они нам ответили в последний раз? Они нам сказали: да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию, а вы нет, вы не можете. Вы считаете, это цивилизованная, современная постановка вопроса в международных делах?»

Гибель людей в Донбассе

«Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня это производит очень сильное впечатление, потому что я считаю, что там все — наши на самом деле. Но мне хочется всегда спросить: а от каких снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса?»

Истинный смысл санкций

«Санкции совершенно не связаны с каким то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись».

«Вот сдерживали-сдерживали, в том числе для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей оборонной промышленности, вот вчера мы с вами обсуждали, — получилось что нибудь? Нет, не получилось, сдержать Россию не удалось и не удастся никогда».

putin2 Встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «Группы двадцати» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Об отношении Трампа к Путину

«Думаю, что он не ко мне лично трепетно относится. Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем‑то партнерские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнеру с уважением, иначе ничего не получится. Я думаю, что это чисто прагматический подход».

И наоборот

«Оценку работе президента Трампа должен давать американский народ, его избиратель. Но вот что я отметил бы, нравится это кому-то или не нравится, нам некоторые вещи тоже могут не нравиться, но он все-таки делает всё возможное для исполнения тех предвыборных обещаний, которые он давал американскому народу. Что ж, он последователен в этом смысле».

Новый миропорядок

«Что нужно в перспективе сделать? Нужно, чтобы эти новые центры силы по мере роста своего могущества ощущали бы и рост ответственности. А те, кто неизбежно должен немножко подвинуться с первой позиции на пьедестале почета, они должны делать это с достоинством, с пониманием и без истерик».

О России и русских

После войны

«У меня такое чувство, что в русском народе нет какой-то ненависти к Германии, немцам, нет внутреннего отторжения. Время, как говорится, лечит все раны».

«Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа, весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом, с фашизмом».

Восприятие оппонентов

«Помните известный фильм, очень хороший, «Джентльмены удачи»? Один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру, а второй, какой-то там урка, ему говорит: «Ваше место у параши». По сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России».

putin3 Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда Фото: TASS/ZUMA/Alexey Druzhinin

Героизм россиян

«Я давно уже это понял для себя, для меня ясно, что все поколения — и сегодняшнее поколение, молодые люди, — если жизнь ставит в определенные условия, ведут себя так же героически, не жалея себя, с полной отдачей, так же, как вели себя наши отцы и деды во все времена».

«В Сирии местный гражданин, который имеет прямое отношение ко всему тому, что там происходит, как-то сказал: «Смотрю, как ваши военнослужащие здесь себя ведут, как они воюют в Сирии. Как же они будут воевать, если будут защищать свою собственную родину?»

Невозможность потерять себя

«Что значит потеря идентичности? Прекращение существования этноса. Но русские, другие народы России — татары, евреи, кто-то православие принимает, а кто-то из русских принимает ислам... Но всё равно это — мы».

О работе президентом

Между разведкой и президентством

«Я же работал, после того как ушел из разведки, допустим, в университете, был помощником ректора Петербургского университета. Это работа с людьми, это умение налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей. Это очень важно в академической среде. Потом я работал заместителем мэра Петербурга. Ответственность еще большая, более широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, пятимиллионного мегаполиса. Впервые познакомился, работая в Петербурге на этой должности, с Генри Киссинджером. Всё это помогало, конечно, в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогал работать в Москве».

Качества лидера

«Важно не создавать впечатление [силы], а проявлять его. Важно еще и то, что мы понимаем под силой. Это не просто стучать кулаками и громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений».

«Первое — человек должен быть убежден в правоте того, что он делает. И второе — он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой ставит».

putin4 Совещание с членами правительства Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Отношения с оппозицией

«Я хотел бы сотрудничать с теми людьми — и готов это делать, — которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях».

«У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне, в принципе, нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах — это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание».

Выбор преемника

«Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации».

putin5 Посещение завода «Ростсельмаш» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Подведение итогов

«Самое большое достижение — это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объему. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время из того, что не сделано до конца, — это то, что за чертой бедности у нас еще живет слишком много людей. Нам нужно убирать эти ножницы между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешенных пока вопросов.

У нас в начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тыс. почти. Мы эту ситуацию переломили. Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная, материнская — почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. У нас сейчас самый большой темп роста продолжительности жизни.

putin6 Президент РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Многое изменилось в экономике. Но нам не удалось решить главную задачу в экономике, мы не поменяли так, как нам нужно еще, структуру самой экономики. Мы не добились необходимых нам темпов роста производительности труда, но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем».

О личном и сокровенном

Отдыхай как президент

«Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть».

Поддержка от канцлера ФРГ

«Мне Ангела [Меркель] время от времени [высылает] несколько бутылочек радебергского пива».

Спасение матери

«Мама осталась одна, и как только отец смог ходить, он пришел ее навестить и увидел, что она лежит уже рядом с вынесенными из подъезда трупами. Регулярно был такой обход печально-трагический, когда выносили умерших людей, потому что не было сил ни у кого выносить умерших.

Он подошел к ней, приложился ухом и говорит санитарам: «Она же жива еще!» На что получил ответ: «Она по дороге дойдет, она уже не выдержит». Он, как тогда рассказывал, с помощью костылей и известного набора русских слов заставил санитаров поднять мать назад. Он ее выходил, она осталась жива».

Обстрел во время поездки в Чечню в 2000-м

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: «Какой салют? Мы под обстрелом».

putin7 Митинг в поддержку В. Путина «За сильную Россию!» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отцы и дети

«Я знаю, что мои родители меня очень любили, я жил в атмосфере любви, это было для меня очевидным. Они всех себя не посвящали мне, но они старались создавать условия, чтобы я мог нормально расти и развиваться, получить хорошее образование, они были заточены на мои будущие жизненные успехи и результаты.

Я того же желаю и своим дочерям. Они стараются, они много работают. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду, — они такие трудоголики».

Юношеское хулиганство

«Хулиганил, не принимали в пионеры. А потом приняли, стал заниматься борьбой, самбо, потом дзюдо и начал постепенно меняться, начал лучше учиться. В общем, многое изменилось».

Секрет работоспособности

«Это уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь».

Взгляд на жизнь

«Оптимист! У нас страна такая — мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем».