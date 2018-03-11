Сечин отметил аккуратность Путина в принятии решений

Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин рассказал, что он за 30 лет совместной работы с президентом России Владимиром Путиным никогда не сталкивался с его ошибками. Об этом он сообщил в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Руководитель нефтегазовой компании сообщил, что служит под руководством Владимира Путина с 1989 года и он может охарактеризовать его как серьезного организатора, который глубоко погружается в тему, выясняет все детали и только потом принимает решение.

«Честно говоря, не знаю ни одной ошибки, которую бы он сделал за все эти годы. Он очень аккуратно принимает решения», — пояснил Игорь Сечин. «Мудрый, выдержанный и очень аккуратный», — добавил глава «Роснефти».

Ранее портал iz.ru писал, что Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова признался, что не умеет прощать предательство, а его друзьями становятся только те, кто не способен на такой поступок.