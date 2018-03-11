Вертолет Путина попал под обстрел при посещении им высоты 776 в Чечне

Вертолет президента России Владимира Путина попал под обстрел боевиков в начале 2000-х годов. Как рассказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова «Путин», инцидент произошел во время посещения им высоты в Чечне, на которой героически погибли псковские десантники.

В документальном фильме о действующем главе государства рассказывается о бое у высоты 776, где погибли 84 десантника шестой псковской роты, которым удалось уничтожить до 500 боевиков. После этого глава государства лично встретился с родителями убитых военных и пообещал им посетить место гибели десантников, несмотря на то что высота еще оставалась в тылу боевиков. Когда президентский борт прибыл на место подвига, его обстреляли.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом», — поделился российский лидер.

Как рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, который сопровождал тогда президента, после обстрела Владимир Путин дал указание подготовить резервный вариант маршрута на машинах, но на обратном пути сработал фугас. Руководитель компании отметил, что тогда по счастливой случайности никто не пострадал.

В этом же фильме Владимир Путин рассказал, что в день открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ему пришлось принять решение сбить самолет, с которого поступил сигнал о захвате борта террористами. Трагедии всё же удалось избежать, так как причиной такого сообщения стал пьяный дебош.