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Путин назвал себя оптимистом

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Фото: РИА Новости/Андрей Климов
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Президент России Владимир Путин признался, что, несмотря на весь свой опыт и знания, остается оптимистом. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, пишет «Газета.ру»

«Я уже сказал, я оптимист. У нас и страна такая. Мы все оптимисты. Настроены на самое лучшее в будущем. И мы его добьемся», — сказал российский лидер.

Данное интервью было использовано в документальном фильме «Миропорядок 2018», который был опубликован в социальных сетях.

В этом фильме президент также показан эпизод, в котором Путин рассказывает о службе в разведке в ГДР. По словам президента, там он занимался вербовочной работой и работой с нелегалами и агентурой. «Для меня это был колоссальный опыт», — отметил российский лидер.

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