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Путин призвал ужесточить ответственность для организаторов «групп смерти»

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Необходимо ужесточить ответственность для организаторов «групп смерти» в соцсетях, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно нужно ужесточать безусловно. Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть, безусловно, комплексна», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что появление деструктивных группах в социальных сетях бывает связано с бизнесов.

Кроме того, Путин обратил внимание на данный вопрос на совещании Совета безопасности РФ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, где продегустировал его продукцию. 

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