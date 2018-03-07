Путин призвал ужесточить ответственность для организаторов «групп смерти»

Необходимо ужесточить ответственность для организаторов «групп смерти» в соцсетях, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно нужно ужесточать безусловно. Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть, безусловно, комплексна», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что появление деструктивных группах в социальных сетях бывает связано с бизнесов.

Кроме того, Путин обратил внимание на данный вопрос на совещании Совета безопасности РФ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, где продегустировал его продукцию.