Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Президент рассказал, в каких случаях Россия готова использовать ядерное оружие, как США вмешиваются во внутренние дела нашей страны, пояснил, с какой оппозицией он готов работать и заявил об отсутствии планов по изменению Конституции. Материал был показан на NBC в вечерний прайм-тайм. Беседа получилась довольно жесткой, и часть критики в адрес американских партнеров, как выяснилось позднее, канал так и не решился выпустить в эфир.

Вопрос о вмешательстве

Интервью американскому телеканалу записывалось в течение двух дней. Первая часть — в день послания Федеральному собранию в Кремле. Вторая — на следующий день в Калининграде, куда президент приехал на встречу с региональными СМИ.

Российское государство не вмешивается в дела других стран, неоднократно подчеркивал в интервью Владимир Путин.

— У нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие, — отметил президент.

Он напомнил, что Россия не раз предлагала подписать с США документ о взаимодействии в киберпространстве, но США отказываются от этого до сих пор.

При этом американские партнеры не оставляют попыток вмешаться в политическую жизнь РФ.

— Вы представляете, они даже этого не отрицают. Они нам сказали: да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что несем демократию, а вы нет, вы не можете. Вы считаете, это цивилизованная современная постановка вопроса в международных делах? — спросил российский президент.

Однако эта реплика Владимира Путина так и не вошла в финальную версию интервью.

Ядерный ответ

Во время беседы президента России спросили и о новых видах вооружений, которые он представил в своем послании. По словам главы государства, сегодня ядерное оружие, которым располагает РФ, может преодолеть противоракетные системы США. Однако использовать его Россия может только в двух случаях.

— У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Это нападение с помощью ядерного оружия на нас или нападение на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений, но в том случае, если создается угроза существованию государства, — пояснил президент.

Отвечая на вопрос, объявлена ли сегодня новая «холодная война», Владимир Путин напомнил об одностороннем выходе США из Договора об ограничении противоракетной обороны. Но в то же время российский лидер подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог по соглашению СНВ-3, срок действия которого скоро заканчивается.

Экономика и преемники

Внутриполитической повестке во время интервью уделили намного меньше времени, однако президент сделал несколько значимых заявлений. Так, главу государства спросили о том, что он считает своим главным достижением и что — промахом. Ответы на оба вопроса оказались тесно связаны.

— Самое большое достижение – это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объему. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, — отметил Владимир Путин.

Однако за этой чертой по-прежнему живет слишком много людей, подчеркнул президент. По его словам, пока не удалось изменить структуру самой экономики и добиться нужных темпов роста производительности труда.

— Но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем, — сказал он.

Были затронуты в интервью и предстоящие президентские выборы в России. Отвечая на вопрос о своей возможной победе, Владимир Путин подчеркнул, что никогда не нарушал и не менял Конституцию и готов проработать еще один срок — с полной отдачей сил и в соответствии с Основным законом. А решить, кто будет новым главой государства, предстоит избирателю, заметил он.

Президент также признался, что задумывается о преемнике уже с 2000 года.

— Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации, — сказал Владимир Путин.

Рассказал глава государства и о том, с какой оппозицией он хотел бы работать.

— Я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной, — заявил он.

Однако у этих людей должна быть ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях, пояснил президент.

Мнения экспертов

Комментируя содержание интервью, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин обратил внимание на заявление президента о намерении работать строго в рамках Основного закона страны.

— Это один из сигналов о том, что, скорее всего, «белорусских экспериментов» с Конституцией у нас не будет, — считает эксперт.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский полагает, что президент развивает логику послания, в котором он обратился к США с призывом услышать Россию.

— Важно, что Владимир Путин продолжает объяснять позицию России Западу, призывает к диалогу, к переговорам на принципиально новом уровне, — сказал он.

Будет ли призыв услышан на этот раз, зависит от политического класса США и от того, сможет ли нынешняя американская администрация показать высокий уровень дееспособности, заключил политолог.