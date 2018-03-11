Главу Пентагона речь Путина не удивила

Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию разочаровало, но не удивило его. Информацию об этом распространила его пресс-служба в воскресенье, 11 марта.

«Я бы назвал это разочаровывающим, но не удивительным в данный момент. Сейчас мы можем опустить часть этого как риторику накануне выборов», — цитирует сообщение ТАСС.

Он добавил, что обо всех перечисленных в послании системах оружия в Пентагоне знали и они не могут повлиять на равновесие.

Кроме того, Мэттис выразил надежду, что российская армия не подхватит «предвыборную риторику».

1 марта в послании Федеральному собранию Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия.

Тогда же Путин заявил, что растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.