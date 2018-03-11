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Путин исключил возможность возврата Крыма Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. Об этом он сказал в фильме «Путин», выложенным в соцсетях в воскресенье, 11 марта.

«Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», —цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что не сомневался в том, что из-за Крыма введут санкции против России.

Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, в ходе которого большинство крымчан высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

8 марта спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предложил вводить персональные санкции за посещение Крыма. Представитель Госдепа также считает важным, что Соединенные Штаты, ЕС, Украина и ряд других стран не признают вхождение Крыма в состав России.

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