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Волкер предложил вводить персональные санкции за визит в Крым

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Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предложил вводить персональные санкции за посещение Крыма. Об этом он сообщил в ходе выступления в варшавском филиале Фонда Маршалла.

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«Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Госдепа также считает важным, что Соединенные Штаты, ЕС, Украина и ряд других стран не признают вхождения Крыма в состав России. По мнению Курта Волкера, ситуация на полуострове сравнима с Донбассом за исключением того, что в Крыму не ведутся боевые действия.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума, в ходе которого абсолютное большинство местных жителей (96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя) высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на однозначное волеизъявление граждан, Киев отказался признать итоги референдума.

В документальном фильме «Миропорядок-2018» президент России Владимир Путин сообщил, что он ожидал введения санкций против Москвы после присоединения Крыма.

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