Аварийно-спасательные работы после взрыва газа в Краснодаре завершены

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Краснодаре закончены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Взрыв бытового газа произошел 10 марта по адресу: улица Славянская, 75, возгорания не последовало. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, обрушились фрагменты железобетонной конструкции кровли и межэтажные перекрытия, в некоторых окнах выбиты стекла.

Как сообщает «РИА Новости», эвакуированы 30 человек, решается вопрос об отселении жителей пострадавшего подъезда. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в квартире на пятом этаже.