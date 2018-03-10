Аварийно-спасательные работы после взрыва газа в Краснодаре завершены
Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Краснодаре закончены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — цитирует ТАСС своего собеседника.
Взрыв бытового газа произошел 10 марта по адресу: улица Славянская, 75, возгорания не последовало. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, обрушились фрагменты железобетонной конструкции кровли и межэтажные перекрытия, в некоторых окнах выбиты стекла.
Как сообщает «РИА Новости», эвакуированы 30 человек, решается вопрос об отселении жителей пострадавшего подъезда. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в квартире на пятом этаже.