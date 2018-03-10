Дело возбудили по факту взрыва газа в Краснодаре

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре на улице Славянской. Взрыв газа произошел утром в субботу, 10 марта, частично обрушились стены на 4-м и 5-м этажах, разрушены три балкона.

По предварительным данным, при взрыве пострадали шесть человек.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»)», — отмечается на сайте СКР.

На месте взрыва газа работают медики, следователи и спасатели, уточняются данные о пострадавших.